Tautvydas Burdzilauskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tautvydas Burdzilauskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tautvydas Burdzilauskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tautvydas Burdzilauskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tautvydas Burdzilauskas 18 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tautvydas Burdzilauskas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole B futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole B takımına - tarihinde katılmıştır. Tautvydas Burdzilauskas'nin FK Suduva Marijampole B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tautvydas Burdzilauskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tautvydas Burdzilauskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tautvydas Burdzilauskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tautvydas Burdzilauskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tautvydas Burdzilauskas şuan FK Suduva Marijampole B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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