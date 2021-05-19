2021 Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1035102082021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1036102162021 Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1098301122021 Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1047100632021 Fırat Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1039101882021 Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930265Tuvalette telefonla vakit geçirmeyi sevenlere kötü haber: Mikrop yuvası haline geliyor!2021 Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1051101452021 Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010706Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

Akaryakıtta haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yürürlüğe konan tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldiği öğrenildi.

Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

Akaryakıtta, hasız kazancın önüne geçmek amacıyla, iki aydır geçerli olan tavan fiyat uygulaması sona erdi. Bunun üzerine, benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.

Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

AKARYAKITTA TAVAN FİYAT NEDİR?

Tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar EPDK’nın resmi internet sitesinden yayımlanmıştı. 2 ay boyunca geçerli olan uygulamada, istasyonlarda EPDK'nın belirlediği fiyatların üstünde satış yapılması yasaklanmış, yüksek fiyatla satış yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlara yüksek miktarda ceza kesilmişti.

Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olmuştu. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olarak belirlenmişti.

Tavan fiyat uygulaması sona erdi: Benzin ve motorine 10'ar kuruş zam geldi!

Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira idi.

İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT