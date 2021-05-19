Akaryakıtta, hasız kazancın önüne geçmek amacıyla, iki aydır geçerli olan tavan fiyat uygulaması sona erdi. Bunun üzerine, benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

Yeni fiyatlardan satış bugün itibarıyla başladı. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken, motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu.

AKARYAKITTA TAVAN FİYAT NEDİR?

Tavan fiyat uygulaması kapsamında il bazında fiyatlar EPDK’nın resmi internet sitesinden yayımlanmıştı. 2 ay boyunca geçerli olan uygulamada, istasyonlarda EPDK'nın belirlediği fiyatların üstünde satış yapılması yasaklanmış, yüksek fiyatla satış yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlara yüksek miktarda ceza kesilmişti.

EPDK, daha önce 2009, 2014 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.

Tavan fiyat kararına göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litresi 6,43 lira olmuştu. Anadolu Yakası'nda benzinin litre fiyatı 7,08 lira, motorinin litresi 6,44 lira olarak belirlenmişti.

Ankara'da benzinin litresi en yüksek 7,13 lira, motorinin litresi de 6,49 lira idi.

İzmir'de benzinin litresi 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 lira olmuştu.