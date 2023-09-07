TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından hizmet kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından hizmet kalitesi (ASQ) ödüllerinde en iyi havalimanları arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen törende sahiplerine teslim edildi.

TAV'ın işletmelerini yaptığı Ankara Esenboğa, Üsküp ve Zagreb havalimanları, yolcu değerlendirmelerine göre kendi kategorilerinde en iyi havalimanı seçildi. Ödüller bu yıl Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen ACI Müşteri Deneyimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle verildi. Ayrıca, dünyanın önde gelen havacılık profesyonellerini bir araya getiren zirvede TAV Havalimanları Havalimanları Direktörü Candemir Akyıldız "Müşteri deneyimi" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. TAV Havalimanları Havalimanı İşletmelerinden Sorumlu Grup Başkanı Kürşad Koçak, "TAV Havalimanları olarak, küresel ayak izimiz 29 ülkede 108 havalimanına ulaşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda yolcuların ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Doğrudan yolcu geri bildirimleriyle belirlenen bu ödüllere layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Bu başarıya katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Üç havalimanı farklı kategorilerde de ödüllendirildi

Üsküp Havalimanı, Avrupa'nın "En temiz havalimanı" seçilirken, Zagreb "En özel personele sahip havalimanı" ve "En kolay havalimanı yolculuğu" kategorilerinde ödüllerini aldı. Ankara Esenboğa ve Üsküp havalimanları Avrupa'nın en keyifli havalimanları arasında gösterildi. Son olarak, Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından oluşturulan ASQ programının kazananları 465 bin yolcuyla yapılan anketlerin sonuçlarına göre belirlendi.

TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

TAV’ın 3 havalimanına hizmet kalitesi ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Son Haberler
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
Rektör Kızıltoprak: "Ders içerikleri kaliteli ve güncel olmak zorunda”
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
7 aylık hamile eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Sıcak havayı gören oraya koştu
Sıcak havayı gören oraya koştu
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
İlkokul 4. sınıflarda da yazılı sınavlar kalktı
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!