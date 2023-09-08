Tavlı: “Yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yerel yönetim olarak vatandaşlara gayret içerisinde hizmet ettiklerini belirterek, ilçe genelinde yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tavlı: “Yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz”

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yerel yönetim olarak vatandaşlara gayret içerisinde hizmet ettiklerini belirterek, ilçe genelinde yatırımlara devam ettiklerini söyledi.

Ünye'nin en uzak mahallesi olma özelliği taşıyan Pelitliyatak Mahallesi'nde yürütülen üstyapı çalışmaları devam ediyor. Ünye Belediyesi, yol başta olmak üzere çok sayıda hizmeti 4,5 yıllık sürede mahalleliler ile buluşturdu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Belediye Meclis Üyeleri Yılmaz Turan ve Yılmaz Gürkan ile birlikte mahallede devam eden çalışmaları inceledi.

"Mahallemizde 23 bin metrekare beton yol yaptık"

Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Pelitliyatak Mahallesi'nde 4,5 yıllık süre içerisinde 23 bin metrekareden fazla beton yol çalışmasına imza attıklarını kaydetti. Başkan Tavlı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tüm mahallelerimizde olduğu gibi Pelitliyatak Mahallemizin sorunlarını da çözme noktasında gönlümüzü ortaya koyduk ve birer birer çözüme kavuşturduk. Aynı hızla devam edildiği takdirde Pelitliyatak mahallemizde yol sorunu diye bir şey kalmamış olacak. Öte yandan merkezi hükümetimizin yaptığı işler ortada. İnsanlarımızın hayatına dokunan hizmetler hayata geçiyor. Bizler de yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz. Bu vesile ile sahada aktif olarak çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tavlı: “Yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz”

Tavlı: “Yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz”

Tavlı: “Yerel yönetim olarak hemşerilerimize gayret içerisinde hizmet ediyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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