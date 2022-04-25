Tavşan Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tavşan Yetiştirme İşçisi görev tanımı nedir, Tavşan Yetiştirme İşçisi ne iş yapar, Tavşan Yetiştirme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tavşan Yetiştirme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tavşan Yetiştirme İşçisi Tanımı;

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Tavşan Yetiştirme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tavşan Yetiştirme İşçisi Maaşları

Tavşan Yetiştirme İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tavşan Yetiştirme İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tavşan Yetiştirme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.05

Meslek Adı :

Tavşan Yetiştirme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tavşanın yaşamsal şartlarını (hava, nem, su, kafes, hijyen vb.) sağlayarak çeşitli amaçlarla satışını gerçekleştirmek için yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tavşan Yetiştirme İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planlaması yapmak,

b) Tavşanın yemlenmesi, temizliği, dezenfektasyonu, kafeslerin bakımını sağlamak,

c) Tavşan gübresinin temizlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

d) Yem kutularının tamirini yapmak,

e) Tavşanların doğumundan kırpımına kadar düzenli olarak taramak, yünlerinin keçeleşmemesi için önlem alarak bakımını yapmak ve temiz kalmasını sağlamak

f) Tavşan yeteri kadar büyüdüğünde fazla kırpıntı çıkarmadan yününü kalite bakımından sınıflandırmak (sırt yünü, karın altı yünü, pati yünü vb.),

g) Yünlerin fazla nem olmayan kuru bir ortamda naftalinleyerek saklanmasını sağlamak,

h) Anaç tavşanların takibini yaparak verimliliklerini gözlemek, tavşan ayırımı ve seçimi yapmak, gerekli olanların koruyucu tedavisini yapmak,

i) Soy takibi (seleksiyon) yapmak ve genel durumu planlamak için ayırmak,

j) Doğum numaralaması ve ilk kontrolü yapmak,

k) Sütten kesilen yavrular ve gelecek damızlık hayvanların ilk seçimini yapmak,

l) Hasta ve verimsiz dişilerin ayıklanmasını sağlamak,

m) Ayrılan dişilerin kartlarının doldurulmasını yapmak,

n) Gelecekteki damızlık hayvanların belli sürelerde ikinci seçimini yapmak,

o) Bina ve ekipmanların temizliğini yapmak,

p) Tavşanların sağlık ve doğum kutularının kontrolünü yapmak,

q) Çiftleşen dişilerin 2 hafta erken palpasyonu (hamilelik kontrolü), önceki hafta doğum yapan ve palpasyonla (hamilelik kontrolü) boş olduğu anlaşılan dişilerin çiftleşmesini sağlamak,

r) Genel bakım, yenileme, temizlik, havalandırma, nem sıcaklık ayarları, yavru kasası temizliği yapmak,

s) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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