Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği’nden Gediz’de konferans

Tavşanlı Cevizdere Şehitler Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla Gediz ilçesinde konferans düzenledi.

Dernek Başkanı Adem Öztürk, yaptığı açıklamada, dernek olarak zaman zaman çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Gaziler Günü dolayısıyla Gediz'de etkinlik düzenlediklerini belirten Öztürk, "AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın davetiyle Gediz'in Erdoğmuş beldesine giderek şehit Ramazan Demirci'nin kabrini ve ailesini ziyaret ettik. Burada şehidimizin adının verildiği Ramazan Demirci İlkokulunda ve Gediz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dernek olarak "Milli Mücadele" konulu konferanslar verdik" diye konuştu.

Öztürk, daha sonra Milletvekili Tan ve Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ile yapılan toplantıda, İğdiş köyündeki Çeltikçi Şehitliği'nde kabri bulunan "Efsane kadın" olarak bilinen "Elif Ana'nın kahramanlığını anlatan rölyefinin Gediz Meydanı'na yapılmasının değerlendirildiğini aktardı.

Kaynak: İHA