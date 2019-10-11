Tavşanlı Linyitspor, Bursa Yıldırımspor’a bileniyor

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor karşılaşma öncesi Ada Stadı'nda antrenman yaptı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Bursa Yıldırımspor maçına hazırlanıyor.

Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak yönetiminde bir araya gelen oyuncular, bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Bursa Yıldırımspor maçına bileniyor. Antrenman öncesi oyuncularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erdoğan Sarıuşak teknik taktikler verdi. Toplantının ardından oyuncular düz koşu, kondisyon, kısa paslaşma ve çift kale maç yaptı.

Kaynak: İHA