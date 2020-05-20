Tavşanlı'da 6 apartmana koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki 6 apartman, görülen pozitif koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Apartmanlara giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kapatıldı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde görülen pozitif vakalar üzerine 6 apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Akşam saatlerinde alınan kararın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 6 apartmanı çktikleri şeritle giriş ve çıkışlara kapattı. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, salgınla mücadeleyi etkin şekilde sürdürdüklerini söyledi. Salgına karşı tedbirler alınmasına rağmen bazı vatandaşların mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanmaya devam ederek sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini ifade eden Kara, "Bu nedenle Hanımçeşme Mahallesi'nde bulunan 6 apartman, 20 Mayıs saat 20.30 itibarıyla karantinaya alındı" dedi.

Kara, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı gereği salgının yayılmasını önlemek adına ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla başlatılan karantina uygulamasının 14 gün süreceğini belirtilirken, apartmanlarda kalan kişilerin tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı bildirildi. Mahalle sakinlerinden Kamil Gümüş, apartmanların karantinaya alınmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu akşam vaktinde apartmanları karantinaya aldılar. Halkımız dışarı çıkmasın, sosyal mesafeye dikkat etsinler ve maske kullansınlar. Biz karantinada olduklarına üzüldük, dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA