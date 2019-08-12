Tavşanlı'da çıkan yangın da durdurulamıyor

Bir yangın haberi de Kütahya Tavşanlı'dan geldi.

Tavşanlı ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Eğriöz köyü mevkisindeki ormanlık alanda, saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın gökyüzünü kaplamasının ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 10 arazöz gönderildi.

ACİL KODUYLA ÇAĞRILDILAR

3 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle izinde olan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise ’acil’ koduyla göreve çağrıldı.

Eğriöz ve çevre köylerden gelenler ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangını kontrol almakta güçlük çekiyor.

"BİRÇOK YERDE ALEVLER VAR"

Eğriöz köyü sakinlerinden Süleyman Kaynar, yangının çok geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, "Yangını haber aldığınızda kendi aracımla gitmeye çalıştık. Ancak araçla gidilebilecek bir yerde değil. Birçok yerde alevler var" dedi.