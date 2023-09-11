Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 760 sporcunun katıldığı Karate Turnuvası sona ödül töreni ile sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 760 sporcunun katıldığı Karate Turnuvası sona ödül töreni ile sona erdi.

Tavşanlı Belediyesi'nin desteğiyle Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü tarafından 28 farklı il ve 80 kulüpten toplam 760 sporcunun katıldığı Karate Diamond Cup Turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

2 gün devam eden turnuvada ulusal ve uluslararası çapta sporcular ter döktü. Yarışmayı Kütahya Karate İl Temsilcisi, Dünya Karate Şampiyonu ve Tavşanlı Beden Eğitimi Öğretmenlerinden Mustafa Oğulcan Alımcı ile İstanbul bölgesi Karate Antrenörü Barış Kılıç organize etti.

Gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından yapılan müsabakalardan sonra dereceye girenlere Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın ve protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.

Belediye Başkan Yardımcıları Furkan Dinçer ile Mehmet Ali Akar, şampiyonlara madalya takdiminin ardından antrenörleri ve sporcuları tebrik etti.

Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, Belediye Başkanı Mustafa Güler'e ve diğer kurum ve kuruluşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Tavşanlı’da düzenlenen Karate Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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