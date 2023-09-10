Tavşanlı’da Karate Turnuvası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye'nin 26 ilinde bulunan 82 kulüpten toplamda 782 sporcu, Karate Diamond Cup turnuvasında yarışıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tavşanlı’da Karate Turnuvası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türkiye'nin 26 ilinde bulunan 82 kulüpten toplamda 782 sporcu, Karate Diamond Cup turnuvasında yarışıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen Karate Diamond Cup Turnuvası, kıran kırana geçen müsabakalara sahne oluyor. Turnuva kapsamında Türkiye'nin 26 ilinde bulunan 82 kulüpten toplamda 782 sporcu yarışıyor. Organizasyonun 2 gün süreceğini belirten Karate Hocası ve Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan Alımcı, yaklaşık bin kişinin Tavşanlı'ya geldiğini belirtti. Turnuva, kata ve kumite dallarında gerçekleşiyor. Tavşanlı Belediyesi Karate Okulu ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü ise organizasyonda 49 sporcuyla boy gösteriyor.

Organizasyona dair bilgilendirmelerde bulunan Karate İl Temsilcisi Mustafa Oğulcan Alımcı, "Bugün burada 26 ilin 82 farklı kulüpten 782 sporcunun katıldığı Karate Diamond Cup organizasyonundayız. Bu özel turnuva toplamda 2 gün sürecek. Kata ve kumite dallarına oynanıyor. 2 günde 26 ilin bine yakın antrenörü, sporcusu, velisi ve yöneticisi ile beraber bu organizasyonu düzenliyoruz. Bu organizasyonun yapılmasında emeği olan Tavşanlı Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Ayrıca Kütahya İl ve Tavşanlı İlçe Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Şu an herkes çok memnun. Herkesi kapalı spor salonuna izlemeye bekliyoruz. Bu organizasyona Tavşanlı olarak Tavşanlı Belediyesi Karate Okulu ve Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü olarak 49 sporcu ile katılıyoruz. Şu anda birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerimiz var. Tavşanlılı sporcularda oldukça iddialı bir şekilde bu organizasyonda yer alıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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