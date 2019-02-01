Tavşanlı’da kayıp vatandaş uyurken bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde ikamet eden akli dengesi yerinde olmayan kayıp vatandaş Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "112 Acil Çağrı Merkezi'nden Müdürlüğe Tavşanlı İlçesi Tunçbilek Beldesi Gürağaç Köyü'nde Lütfü Aşçı (60) isimli akli dengesi yerinde olmayan vatandaşın kayıp olduğu ve kendisinden 30 Ocak tarihi saat 19.00'dan bu yana haber alınamadığı ihbarının ardından Müdürlüğümüze bağlı Arama Kurtarma Ekibimiz 5 personel 2 araç ve 1 amfibik araç ile olay yerine hareket etmiş, Tunçbilek Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ve vatandaşların da katılımı ile arama çalışmalarına başlanmıştır. Arama çalışmaları sonuç vermiş ve kayıp vatandaşa evinin yakınındaki bir evin avlusunda uyumakta iken ulaşılmıştır. Sağ olarak bulunan Lütfü Aşçı 112 sağlık birimlerine teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA