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  3. Tavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef oldu

Tavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef oldu

Bursa Yenişehir'de bulunan bir tavuk çiftliğinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Çıkan yangında çiftlik kullanılamaz hale gelirken 1500 tavuk telef oldu.

Tavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef oldu

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bulanan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen yangında 1500 tavuk telef oldu. Büyük çaplı maddi hasarın da meydana geldiği kaza sonrasında çiftlik kullanılamaz hale geldi. Toplam zararın ise 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

ÇİFTLİK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bursa'nın Yenişehir İlçesi, Derbent'te bulunan bir tavuk çiftliği bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu ifade edildi. Çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek kümeslerin olduğu alana sıçradı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için 2 saat mücadele verilirken, hayvanların telef olması büyük üzüntü yarattı. Ayrıca yangının nedeni henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef olduTavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef olduTavuk çiftliğindeki yangında 1500 tavuk telef oldu

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