Tavuk döner ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Tavuk döner ustası Maaşları, Tavuk döner ustası İş İlanları

Tavuk döner ustası görev tanımı nedir, Tavuk döner ustası ne iş yapar, Tavuk döner ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tavuk döner ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tavuk döner ustası Tanımı; Döner yapımında kullanılacak tavukları marine etmek, döner ocağına takmak, pişirmek, porsiyonlara hazırlamak işlerini yapan kişi bilgi, beceri ve tecrübeye sahip kişidir.

Tavuk döner ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Tavuk döner ustası Maaşları

Tavuk döner ustası maaşı ortalama aylık 4200 - TL'dir. En düşük Tavuk döner ustası maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 5400 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tavuk döner ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tavuk döner ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Tavuk döner ustası Ne İş Yapar?

a) Tavukları öncelikle marine etmek ve şişe hazır hale getirmek,

b) Pişme işlemi için tavukları şişe asmak ve uygun olarak pişmesini sağlamak,

c) Pişen tavukları belli kalınlık ve müşteri taleplerine göre kesmek ve servise hazır hale getirmek,

Tavuk döner ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Tavuk döner ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tavuk döner ustası mesleğinin meslek kodu 9411.13 olarak belirlenmiştir

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