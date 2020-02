Tavuk dönerde ucuz ürüne dikkat

İZMİR'de, merdiven altı tavuk döner imalathanelerine yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaşıldı. Sağlıklı gıdanın hijyenik koşullarda saklanması gerektiğine dikkat çeken gıda mühendisi Prof. Dr. Nazan Turhan, halkı ucuz ürüne şüpheli yaklaşmaları konusunda uyardı.

Çeşitli markalardan tedarik edilen tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getiren ruhsatsız işletmeler, halk sağlığını tehdit ediyor. Tavuk ve et gibi riskli gıdalarda tedarik kadar saklama koşullarının da önemli olduğunu anlatan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, hammaddenin satın alınan tedarikçiden işletmeye gelene kadar soğuk zincirle muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek işleme ve depolama süreçlerinin yönetmeliklere uygun olması gerektiğini ifade etti. Dondurulmamış ürünlerin işlenene kadar belli sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Turhan, tavuk ve kırmızı et ile deniz ürünlerinin riskli gruplar olduğuna dikkat çekerek "Tavuk ve kırmızı et, gıda kaynaklı zehirlenmelere neden olabilecek ürünlerdir. Bu ürünler işlenirken taze sebze meyveyle kıyaslandığında çok daha dikkatli ve kontrollü olunması gerekir. Gıda kaynaklı zehirlenme vakalarında çiğ tavuk ve ete sıklıkla rastlıyoruz" diye konuştu.

'EN İYİ HAMMADDE DE OLSA, ORTAM HİJYENİK DEĞİLSE, GÜVENLİ DEĞİLDİR'

Ürünü işlerken hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Turhan, aksi taktirde ısı işlemi uygulansa dahi riskli bölgelerin kalabileceğini belirtti. Sıcaklığın artırılması ile renkte kararma ve besin değerinde azalma gibi risklerin ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turhan şöyle konuştu:

"Bir işletme, hiçbir hijyen kuralına uymuyorsa, hammadde sağlıklı olsa dahi bulaşıp tüm ürünlere ulaşır. Hammadde riske girer. Siz ne kadar iyi bir hammadde getirirseniz getirin, hijyenik bir ortam sağlanmazsa tüketiciye güvenli şekilde ulaştıramazsınız. Tavuk şu anda çok popüler. Ama yürüyen, zıplayan ya da en iyi tavuğun dahi kötü bir işletmede sağlıklı bir ürün olarak ortaya çıkması mümkün değildir. Hamileler, yaşlılar, çocuklar ve immun sistemi zayıflamış kişiler riskli gruptadır. Sağlıklı insanlarla bu kişilerin vücutlarının gösterdiği tepki çok farklı olabilir. Bağışıklık sistemi zayıfsa kişi gıda kaynaklı zehirlemeden en olumsuz şekilde etkilenir. Ufak bir zehirlenme felç ya da menenjite neden olabilir. Bir ürünün sağlıklı olup olmadığını gözle bakarak ya da koklayarak anlamak çok zordur. Etin içi biraz pembe ise az pişmiştir. Biraz daha pişirerek riski azaltabilirsiniz, ama tamamen sağlıklı olduğunu tüketicinin anlaması çok zordur. Bir ürünün belli bir maliyeti vardır. Benim önerim tüketiciler güvendikleri yerleri ve emin oldukları işletmeleri tercih etsinler. Çok ucuz olan ürüne şüpheli yaklaşsınlar."

2- 3 TL'YE TAVUK DÖNER

İzmir'de babadan oğula döner ustalığı işi yapan Mustafa Çakır da eti satın alırken hep güvendikleri işletmelerden alışveriş yaptıklarını belirterek "Temizliğe dikkat ediyoruz. Vatandaşlar da güvendikleri yerden alsınlar. Kesinlikle ucuzu seçmesinler. Belli bir fiyat var. Onun altına düşüyorsa, altında bir şey aramak lazım. Biz 60 gram tavuk döneri 6, et döneri ise 12 TL'ye veriyoruz. Ancak 2 ya da 3 TL'ye tavuk döner satan yerler var. Para kazanmak için ya az koyması ya kalitesiz ürün kullanması lazım. Bunları yapmıyorsa bir gün batar. Bizim belirlediğimiz fiyatlar sınırdır. Bunun altında olursa mekanın giderlerini kurtarmaz" diye konuştu.

