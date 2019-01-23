Tavuk suyu kışın çocukları hastalıklardan koruyor

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Avaroğlu, kışın çocukları hastalıklardan korumada ve tedavide tavuk suyu çorbasının sofraların baş tacı olması gerektiğini söyledi.

Kış mevsiminde en sık karşılaşılan hastalıkların başında soğuk algınlığı, nezle, grip, sinüzit, zatürre, bronşit, bronşiyolit gibi alt ve üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar geliyor.Tavuk suyu çorbasının kışın çocukları hastalıklardan koruduğunu belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Görevlisi ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Cihan Avaroğlu, "Hem hastalığın önlenmesi, hem de tedavisine yardımcı tavuk suyuna çorba kış sofralarının baş tacıdır. İçerdiği zengin aminoasit, B3, B5 ve B6 vitaminleri sayesinde doğal ilaç olarak bilinir ve tavuğun haşlanması ile vitaminler tavuk suyuna geçer" diye konuştu.

KIŞIN ÇOCUK NASIL GİYDİRİLMELİ?

Birkaç kat ve ince giysilerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Avaroğlu, "İki kat çorap giydiğinde, sıkmayacak büyüklükte çizme ve bot tercih edilmelidir. Eldiven ve kulakları kapatacak şekilde bere takılmalıdır. Parklarda ağaç dallarına takılacak aksesuarları olan kabanlar giydirilmemelidir. Araç koltuğuna oturacağı zaman kalın, hantal, hareketi kısıtlayan giysiler yerine daha ince ve kat kat giysiler olmalıdır.Battaniye gibi soğuk havada kullanılan örtüler ani bebek ölümü sendromuna neden olabileceğinden ya kullanılmamalı, ya da en fazla göğsüne kadar çekilmeli ve yatağın kenarlarına sıkıştırılmalıdır. Kulağa çok basit gelse de ellerin yıkanması hastalıkların önlenmesi için olmazsa olmazların başında gelmektedir. Dışarıdan gelince kıyafetleri değiştirilmesi de hastalıkların önlenmesi için basit ama önemli bir kuraldır" ifadelerini kullandı.

TAVUK SUYU İLE ÇORBA TARİFİ;

Malzemeler:

Bir çorba kaşığı zeytinyağı

Bir soğan (ince doğranmış)

İki kereviz sapı (dilimlenmiş)

İki orta boy havuç (soyulmuş ve iri dilimlenmiş)

Bir tatlı kaşığı kaya tuzu ile yeni haşlanmış ve süzülmüş 8 bardak tavuk suyu

Yarım su bardağı tel şehriye

İki su bardağı didilmiş tavuk göğüs eti

Hazırlanışı:

Tencereyi orta ısıda ısıtın, kızgın hale gelince, yavaşça zeytinyağı ekleyin. Soğan, kereviz sapı ve havucu ekleyip yumuşayıncaya kadar çevirin, tavuk suyunu ekleyip, yüksek ısıda bir taşım kaynatın. Tel şehriyeyi ekleyip 20 dakika kaynatın, didilmiş tavuk etlerini katın ve üç dakika daha kaynatın. İndirdikten sonra çorba kasesine alıp, üzerine maydanoz, karabiber ve limon ekleyin.

DHA