Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

Edinilen bilgilere göre Ataşehir ilçesinde yaşanana olayda Hasan Kızıl isimli kişinin tavuklarını ve civcivlerini mahallede yaşayan vatandaşların "Duman" adını verdikleri köpek kovaladı. Bunu gören Hasan Kızıl eline aldığı sopayla Duman'a şiddet uyguladı. Daha sonra Duman isimli köpek mahallede yaşayan bir hayvansever tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Duman, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla, başka bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

"KÖPEĞİ SOPAYLA DÖVDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Olayı anlatan bir vatandaş sabah saatlerinde uyuduğu sırada Duman isimli köpeğin sesiyle uyandığını ve cama çıktığını ifade ederek," Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' diye konuştu.