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  3. Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

İstanbul Ataşehir'de Hasan Kızıl isimli vatandaş, Duman isimli köpeğin tavuk ve civcivlerini kovaladığını görünce sopayla köpeği dövdü. Aldığı darbelerin ardından kafatasında kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.

Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

Edinilen bilgilere göre Ataşehir ilçesinde yaşanana olayda Hasan Kızıl isimli kişinin tavuklarını ve civcivlerini mahallede yaşayan vatandaşların "Duman" adını verdikleri köpek kovaladı. Bunu gören Hasan Kızıl eline aldığı sopayla Duman'a şiddet uyguladı. Daha sonra Duman isimli köpek mahallede yaşayan bir hayvansever tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kafatasında kırıklar olduğu belirlenen Duman, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla,  başka bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

"KÖPEĞİ SOPAYLA DÖVDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Olayı anlatan bir vatandaş sabah saatlerinde uyuduğu sırada Duman isimli köpeğin sesiyle uyandığını ve cama çıktığını ifade ederek," Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' diye konuştu. 

Tavuklarını kovalayan köpeği öldüresiye dövdü! Talihsiz hayvanın kafatasında kırıklar oluştu

Tayfun Altuntaş
Editör
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