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  3. Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın 4. gününde yarışmacılardan Tavuklu Klukuşa yapmaları istendi. Bu lezzetli yemeğin tarifi internette araştırılıyor. Peki, Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar Boşnak lezzeti Tavuklu Klukuşa yaptılar. Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasında hafta içi her gün bir isim en güzel yemeği yaparak çeyrek altını kazanma şansına sahip oluyor. Bu bağlamda, Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

TAVUKLU KLUKUŞA MALZEMELERİ

TAVUK MARİNASYONU İÇİN:

400 gram tavuk kanat

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı

toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

KLUKUŞA İÇİN:

4 adet patates (küçük küpler halinde doğranmış)

2 adet kuru soğan

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2,5 su bardağı un

Tavuklu Klukuşa nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Klukuşa tarifi!

TAVUKLU KLUKUŞA NASIL YAPILIR?

İlk olarak tavuk parçaları yoğurt, karabiber, kırmızıbiber, kekik ve tuz ile karıştırılır ve bekletilir. (Tarifta kanat kullanıldı)

Hamuru için patates ve soğan garnitürdeki patates büyüklüğünde minik olacak şekilde küp küp doğranır.

Üzerine yağ, yoğurt, karabiber, tuz ve su karıştırılır.

Daha sonra un azar azar eklenerek kek kıvamında hamur elde edelir.

Margarinle yağlanmış tepsiye dökülür. (hamur 1 parmak kalınlığında oluyor)

Üzerine tavuk parçalarını yerleştirilir.

180 derece ısıtılmış fırında 40-45 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.

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