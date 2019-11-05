Tavuklu Tokmak Köftesi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu Tokmak Köftesi

Tavuklu Tokmak Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kıyasıya yarışan gelinler Tavuklu Tokmak Köftesini yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte tarifi..

Tavuklu Tokmak Köftesi Tarifi İçin Malzemeler

2 kg köftelik düğür

5 adet but eti (isteğe göre 1 tüm tavuk etinide kullanabilirsiniz)

2 baş iri kuru soğan

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Reyhan

2 su bardağı sıcak su

Tavuklu Tokmak Köftesi Tarifi Yapılışı

Tavuklar kemiklerinden sıyrılır soğanlar robottan geçilir (rendeliye de bilirsiniz.) Baharatlar eklenir düğürle beraber karıştırarak tokmakla dövülür az az su ilave ederek sıkılacak kıvama getirilir .Sıkılmaya başladığında hepsinin aynı boyda olması için poşet yardımıyla kavanoz kapaklarıyla şekil verilip tavada az yağda kızartılır