Tavuklu ve sebzeli noodle tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Tavuklu ve sebzeli noodle yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Tavuklu ve sebzeli noodle nasıl yapılır? Tavuklu ve sebzeli noodle nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA TAVUKLU VE SEBZELİ NOODLE TARİFİ VE YAPILIŞI

Tavuk göğüs etini ince uzun olacak şekilde doğrayın ve kenara alın. Kestane mantarının sap kısımlarını temizleyin ve ardından ince ince dilimleyin. Havucu önce ortadan ikiye bölün ardından ince ince kibrit çöpü gibi doğrayın. Renkli dolmalık biberleri de orta çekirdekli kısımlarını temizledikten sonra havuç gibi ince uzun dilimleyin. Pırasayı boyuna ortadan ikiye bölün ardından uzunlamasına çok kalın olmayacak şekilde ince ince dilimleyin. Taze soğanı ortalama yarım santim kalınlığında dilimleyin. Limon çubuklarını bir makas yardımı ile ikiye bölün. Brokolileri küçük küçük çiçeklerine ayıracak şekilde hazırlayın. Büyük bir tencereye su koyun ve kaynamaya bırakın. Kaynayan suyun içerisine noodleları ekleyin ve ağzı yarı kapalı haşlamaya bırakın.

Diğer tarafta orta boy bir tavayı ocağa alın. Altını açıp ısınmaya bırakın. Isınan tavaya zeytinyağı ve susam yağını ekleyin. Yağ ısındıktan sonra sırası ile önce havucu tavaya koyup sotelemeye başlayın. Ardından biberler, biberleri bir tur çevirdikten sonra mantarlar, mantarlardan sonra brokolileri ekleyin ve sotelemeye devam edin. Tavanızın orta kısmında yer açın. Tavukları buraya koyup sotelemeye devam edin. Lezzeti biraz arttırmak için soya sosu, istiridye sosu ve acı sosu ekleyip karıştırın. Limon çubuklarını ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Tüm sebzeler piştikten sonra haşlanan noodleları süzüp tavaya ilave edin. Her şeyi güzelce karıştırdıktan sonra limon çubuklarını tavadan çıkartın. Son olarak pırasa ve taze soğanı ilave edin. Bir tutam susam ile de lezzeti pekiştirdikten sonra bir tur daha karıştırıp tüm lezzetin birleşmesini sağlayın. Noodlelarınızı servis tabaklarına paylaştırdıktan sonra servis edin.

Gelinim Mutfakta Tavuklu ve Sebzeli Noodle Malzemeleri

1 adet tavuk göğüs eti

7-8 adet kestane mantarı

1 adet havuç

1/2 kırmızı dolmalık biber

1/2 sarı dolmalık biber

1/2 yeşil dolmalık biber

1/4 adet pırasa

1 dal taze soğan

2 adet limon çubuğu

1 avuç brokoli

3 parça noodle

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı susam yağı

2-3 yemek kaşığı soya sosu / tuzsuz

1-2 yemek kaşığı istiridye sosu

1-2 yemek kaşığı acı sos

1 tutam susam