Tawanda Macheke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawanda Macheke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tawanda Macheke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tawanda Macheke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tawanda Macheke 12 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tawanda Macheke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Tawanda Macheke'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tawanda Macheke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tawanda Macheke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tawanda Macheke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tawanda Macheke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

15 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2023 yılında Swallows FC

Tawanda Macheke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tawanda Macheke şuan Swallows FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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