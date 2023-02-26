Tawfik Salis Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tawfik Salis Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tawfik Salis Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tawfik Salis Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tawfik Salis Mohammed 24 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tawfik Salis Mohammed Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Tawfik Salis Mohammed'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tawfik Salis Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tawfik Salis Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tawfik Salis Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tawfik Salis Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tawfik Salis Mohammed şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.