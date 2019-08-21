Tayanç Ayaydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Ağustos.1979

Tayanç Ayaydın kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Tayanç Ayaydın doğum yeri : İstanbul

TAYANÇ AYAYDIN BİYOGRAFİSİ

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da İstanbul’lu bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. İlkokulu Özel Doğa kolejinde okumuştur. Liseye Tercüman Lisesinde başlıyor ve İstek Vakfı Lisesi ile devam ediyor. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde okudu ve 2001 yılında mezun oldu. Komedi Dram Tiyatro Topluluğu, Stüdyo Drama ve Alchera Tiyatro Topluluğu’nda oynadı. Alchera’da barmenlik de yaptı.

2004 yılında oynayan “Aliye” dizisinde Doktor Kahraman rolü ile tanınmaya başladı.

Ben Hopkins imzalı "Pazar-Bir Ticaret Masalı" filminde göstermiş olduğu başarılarla dikkatleri üzerine çekmiş 2008 yılında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film festivalinde en iyi erkek oyuncu ödülünü yine aynı yılda düzenlenen Locarno Film Festivalinde en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmıştır.

Osman Sınav tarafından yaratılan, 2009 yılında başlayan “Sakarya Fırat” dizisinde başrol oynadı.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrollerini Aslıhan Gürbüz ve Tayanç Ayaydın oynuyor. Diğer rollerdeAtilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi’nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

Eğirdir gölü kıyısında da bir evi olan Tayanç Ayaydın, bateri, gitar ve saksafon çalabiliyor.

Tayanç Ayaydın, 5 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu Bulut Köpük ile evlendi. Ancak evlilik 4 ay sürdü. Yabancı uyruklu öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile nişanlandı.

2016 yılında Kanal D’de yayınlanan ve senaryosunu Mahinur Ergun’un yazdığı, yönetmenliğini Cem Karcı’nın yaptığı ve başrollerinde Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın, Burcu Biricik, Ecem Özkaya, Seray Gözler Yeniay, Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı “Hayat Şarkısı” adlı dizinin müziklerini Mithat Can Özer, Çağlar Haznedaroğlu ve Uğur Akyürek yaptı.



Ödülleri :

2008 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar - Bir Ticaret Masalı)

2008 - Locarno Film Festival, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Pazar - Bir Ticaret Masalı)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Hayat Şarkısı (Hüseyin)(TV Dizisi)

2016 - Emanet (Mirza) (TV Filmi)

2015 - Son Bir Dans (Tolga) (Sinema Filmi)

2015 - Güvenlik (Mirza) (TV Filmi)

2014 - Zeytin Tepesi (Tarık Karatay) (TV Dizisi)

2013 - Aşk Kırmızı (Ferhat) (Sinema Filmi)

2010 - Ses (Sinema Filmi)

2009 - 2012 - Sakarya Fırat (Osman Kanat) (TV Dizisi)

2009 - Ey Aşk Nerdesin (Serdar) (TV Dizisi)

2009 - Büşra (Yaman) (Sinema Filmi)

2009 - 11'e 10 Kala (Ömer) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Yakar (Selim) (TV Dizisi)

2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı (Mihram) (Sinema Filmi)

2006 - 2007 - Sıla (Abay) (TV Dizisi)

2004 - Ziyaret (Kısa Film)

2004 - Kalbin Zamanı (Genç Cemil) (Sinema Filmi)

2004 - Gece Yürüyüşü (TV Dizisi)

2004 - Aliye (Kahraman) (TV Dizisi)