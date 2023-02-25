Tayeb Hamoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayeb Hamoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayeb Hamoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayeb Hamoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayeb Hamoudi 10 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayeb Hamoudi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gesti Soccer yapmaktadır. Tayeb Hamoudi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tayeb Hamoudi'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tayeb Hamoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayeb Hamoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tayeb Hamoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayeb Hamoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Paradou U21

1 Temmuz 2016 yılında Paradou AC

8 Temmuz 2017 yılında US Biskra

1 Temmuz 2018 yılında Paradou AC

1 Temmuz 2022 yılında MC Alger

Tayeb Hamoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayeb Hamoudi şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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