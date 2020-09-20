Tayfun Demir kimdir? Kendi ismiyle açtığı YouTube kanalında sokak hayvanlarına mama, kulübe, protez ya da tedavi konusunda destek olabileceğini ifade eden Tayfun Demir'in kanalı şu an 433 bin aboneye sahip. Tayfun Demir, lkanalının 'Katıl' bölümüyle de takipçilerinden maddi destek sağlayabiliyordu. Fakat Tayfun Demir hakkında çıkan haber sonrası aboneleri ve sosyal medya takipçileri şok oldu. 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan hakkında toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sahte evraklarla kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösterdiği belirlenen Tayfun Demir, polisin 6 aylık takibi sonrası yaşadığı eve gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. 38 yaşındaki YouTuber adliyeye sevk edildi. Tayfun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tayfun Demir çıkan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Tayfun Demir kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

TAYFUN DEMİR KİMDİR?

Tayfun Demir, 38 yaşındadır. YouTube'da kendi adını taşıyan 433 bin abonelik bir kanalı vardır.

YouTube kanalında paylaştığı özellikle sincaplarla olan videoları sayesinde hayvanseverlerin takip ettiği Tayfun Demir yaptığı içeriklerle hasta ve yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için bağış topluyordu.

6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ülke genelinde yapılan aramaları neticesinden Tayfun Demir, 20 Eylül günü Muğla'da bulundu.Sahte belgelerle kendisini 13 yıldır boyunca ölü gösterip bir yakınına ait kimlikle yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı. 6 aylık bir takibin ardından Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri tarafından Muğla, Menteşe'de tutuklandı.

TAYFUN DEMİR'İN YAKALANMASI

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve sosyal medyada 433 bin aboneye sahip şahsı yakaladı. Şahsın 2007 yılında sahte belgelerde kendini ölmüş gibi gösterdiği öğrenildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte evraklar ile kendini ölü gösteren, yakınlarına ait kimlikle dolaşan Tayfun Demir’in (38) sosyal medyadaki hesaplarını incelemeye aldı. 2007 yılında ölmesine rağmen aynı isimle sosyal medyadaki hesabından yayın yapan Demir’in yayın yaptığı mekanların detaylı incelenmesi sonrası Menteşe ilçesi kırsal Gazeller Mahallesi'nde yaşadığı ortaya çıktı. Kırsal mahallelerde daha çok taş yapılar ve hayvanlar üzerine yaptığı çalışmalar ile dikkat çeken Tayfun Demir’i bilgisayarının ‘IP’ adresinden yola çıkan polis, sabah kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

TAYFUN DEMİR NE CEZA ALDI?

Üzerinden sahte kimlik çıkan Tayfun Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. 44 ayrı suçtan aranan ve 2007 yılında sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildiren Demir'in (38) YouTube'da 433 bin aboneye sahip olduğu öğrenildi. Hakkında kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis kararı bulunan Demir, cezaevine gönderildi.