Tayfun Erdoğan kimdir? Kaç yaşında? Babası kim?

Geçtiğimiz gün koronavirüs salgını nedeniyle farklı bir konsept ile düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Şarkıcı Emrah da ödül töreninde Altın Kelebek Başarı Ödülü'nü layık görüldü. Ödülünü aldıktan sonra açıklama yapan şarkıcı Emrah,"Onurluyum, gururluyum, mutluyum. Hürriyet okurlarına bana bu ödülü layık gördükleri için mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Ödül dolabımda özel bir yeri var. Bu ödülü oğlum Elyesa ve kızım Eleysa'ya ithaf ediyorum" demişti. Bunun ardından oğlu da Instagram hesabından paylaştığı hikayede "Kimsenin vebalini alma" paylaşımında bulunmuştu.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir dönem Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuduktan sonra mezun oldu.

Uludağ Üniversitesinde 2 yıllık İşletme Bölümünden mezun oldu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

BABASI KİM?

Tayfun Erdoğan'ın babası şarkıcı Emrah'tır.