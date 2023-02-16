Tayfun Kirca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Kirca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayfun Kirca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayfun Kirca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayfun Kirca 1 Mart 1999 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tayfun Kırca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayfun Kirca Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tayfun Kirca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 21 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Tayfun Kirca'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tayfun Kirca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tayfunkircaa/

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http://www.facebook.com/TAYFUNK7

Tayfun Kirca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayfun Kirca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Tayfun Kirca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayfun Kirca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2015 yılında K.Eli Demir Alt

21 Eylül 2017 yılında Bld Derince

Tayfun Kirca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayfun Kirca şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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