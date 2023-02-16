Tayfun Sabri Gumusoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Sabri Gumusoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayfun Sabri Gumusoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tayfun Sabri Gumusoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tayfun Sabri Gumusoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Sabri Gumusoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayfun Sabri Gumusoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayfun Sabri Gumusoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayfun Sabri Gumusoglu 22 Eylül 1990 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tayfun Sabri Gümüşoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayfun Sabri Gumusoglu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tayfun Sabri Gumusoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tayfun Sabri Gumusoglu'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tayfun Sabri Gumusoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tayfunsabrii/

http://www.facebook.com/tayfun.s.gumusoglu

Tayfun Sabri Gumusogluboyu ve yaşı kaç

Tayfun Sabri Gumusoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayfun Sabri Gumusoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Tayfun Sabri Gumusoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayfun Sabri Gumusoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2011 yılında Kırklarelispor

28 Eylül 2012 yılında Babaeskispor

9 Eylül 2013 yılında Edirne Spor GK

1 Eylül 2014 yılında Tekirdağspor

15 Temmuz 2016 yılında Kızılcabölük

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

28 Temmuz 2021 yılında Bergama Bld

14 Ocak 2022 yılında Darıca GB

16 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Tayfun Sabri Gumusoglu kimdir

Tayfun Sabri Gumusoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayfun Sabri Gumusoglu şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirklareli Genclerbirligi, K.Eli Sanayi

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tayfun Sabri Gumusoglu nereli

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