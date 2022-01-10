İsmail Demirci karnı burnunda eşi Hande Soral'ı aldattı mı? Söylemezsem Olmaz'da ortaya atılan ihanet iddiası deprem etkisi yarattı!Bank of America kripto para piyasasını sarsacak açıklama! "Balon patlamaya başladı"Kemal Kılıçdaroğlu "Başa geldiğimizde çok güzel işler yapacağız" dedi, Fatih Altaylı dayanamadı kahkahayı patlattı!Damga Vergisi ne demek, TDK'ya göre Damga Vergisi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208810022Merve Boluğur, aşkından nereyi öpeceğini şaşırdı! Erkan Şen'in kucağına oturarak poz verdi! Ruj izi aşıkları ele verdi!Eğmür ne demek, TDK'ya göre Eğmür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | TÜİK açıkladı: 2021 Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11,2 olduPÖH maaşları 2022 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?Son dakika! Mahkeme kararını verdi! Novak Djokovic davayı kazanarak serbest bırakıldı!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

ABD'deki ilk Türk belediye başkanı olan Tayfun Selen'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Tayfun Selen'in biyografisi...

Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

Tayfun Selen 1996 yılında ABD'ye yerleşti. Chatham'da önce belediye meclisine ardından da belediye başkanlığına seçilen ilk Türk oldu. Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Birçok kişi Tayfun Selen ismiyle ilgili olarak araştırmada bulunuyor. Bu bağlamda, Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Tayfun Selen'in biyografisi...

Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

TAYFUN SELEN KİMDİR?

48 yaşındaki Tayfun Selen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1996 yılında ABD'ye yerleşti. 2017'de yaşadığı 12 bin nüfuslu Chatham'da önce belediye meclisine arkasından da belediye başkanlığına seçildi. ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelsen Selen, Amerika’ya gittiği dönemde büyük zorluklar yaşamış, ilk haftalar, aylar sonucu benzin istasyonunda başlayan serüveninin 8 aylık sonunda bir mimarlık ofisinde çizim elemanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında istatistiksel verileri kullanarak üretimde hata oranını azaltmak ve iş proseslerini geliştirme ile ilgili olan Six Sigma Siyah Kuşak sertifikasını almış ve ilerleyen yıllarda Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Bulunduğu bölgenin İmar komisyonuna dönemin Demokrat Partili Belediye Başkanı tarafından atanmış ortalama 5 sene çalışmış ve daha sonra Cumhuriyetçi Partiye kayıt olmuştur.

Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra New Jersey’deki Montclair State University’de işletme alanında yüksek lisans yaptı, Lincold Educational Services isimli okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

TAYFUN SELEN'İN SİYASİ YAŞAMI

2013 yılında Cumhuriyetçi Parti’den eyalet milletvekili adayı olan Tayfun Selen, ön seçimi büyük bir farkla kaybetmiştir. Ama ön seçimi kazanan adayların seçimi kazanmaları için varını yoğunu ortaya koymuştur. 2014 senesinde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine giren Tayfun Selen 2015 yılında ise eyalet milletvekili adayı olmuş ancak bu kez az bir farkla kaybetmiştir. 2016 yılında ilçe başkanı, 2017’de Belediye meclisi üyesi, 2019 yılında ise belediye başkanı olmayı başarmıştır.

Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı’na seçilen ilk Türk Belediye Başkanı’dır. 2017 senesinden beri Chatham Belediye Komitesi üyeliği görevini sürdüren Tayfun Selen aslen Malatya, Arapgir İlçesi Aktaş (Gocu) köyü nüfusuna kayıtlıdır. Uzun senelerdir yaşantısını Amerika’da sürdüren Selen, Amerika vatandaşıdır. Tülin Selen ile evli ve bu evliliğinden Defne isminde bir kızı vardır.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT