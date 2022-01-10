Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tayfun Selen'in biyografisi

Tayfun Selen 1996 yılında ABD'ye yerleşti. Chatham'da önce belediye meclisine ardından da belediye başkanlığına seçilen ilk Türk oldu. Tayfun Selen, şimdi de New Jersey eyaleti Morris Bölge İdari Kurul üyeliğine seçildi. Birçok kişi Tayfun Selen ismiyle ilgili olarak araştırmada bulunuyor. Bu bağlamda, Tayfun Selen kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Tayfun Selen'in biyografisi...

TAYFUN SELEN KİMDİR?

48 yaşındaki Tayfun Selen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. 1996 yılında ABD'ye yerleşti. 2017'de yaşadığı 12 bin nüfuslu Chatham'da önce belediye meclisine arkasından da belediye başkanlığına seçildi. ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelsen Selen, Amerika’ya gittiği dönemde büyük zorluklar yaşamış, ilk haftalar, aylar sonucu benzin istasyonunda başlayan serüveninin 8 aylık sonunda bir mimarlık ofisinde çizim elemanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında istatistiksel verileri kullanarak üretimde hata oranını azaltmak ve iş proseslerini geliştirme ile ilgili olan Six Sigma Siyah Kuşak sertifikasını almış ve ilerleyen yıllarda Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Bulunduğu bölgenin İmar komisyonuna dönemin Demokrat Partili Belediye Başkanı tarafından atanmış ortalama 5 sene çalışmış ve daha sonra Cumhuriyetçi Partiye kayıt olmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra New Jersey’deki Montclair State University’de işletme alanında yüksek lisans yaptı, Lincold Educational Services isimli okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

TAYFUN SELEN'İN SİYASİ YAŞAMI

2013 yılında Cumhuriyetçi Parti’den eyalet milletvekili adayı olan Tayfun Selen, ön seçimi büyük bir farkla kaybetmiştir. Ama ön seçimi kazanan adayların seçimi kazanmaları için varını yoğunu ortaya koymuştur. 2014 senesinde Cumhuriyetçi Parti ilçe yönetimine giren Tayfun Selen 2015 yılında ise eyalet milletvekili adayı olmuş ancak bu kez az bir farkla kaybetmiştir. 2016 yılında ilçe başkanı, 2017’de Belediye meclisi üyesi, 2019 yılında ise belediye başkanı olmayı başarmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri New Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı’na seçilen ilk Türk Belediye Başkanı’dır. 2017 senesinden beri Chatham Belediye Komitesi üyeliği görevini sürdüren Tayfun Selen aslen Malatya, Arapgir İlçesi Aktaş (Gocu) köyü nüfusuna kayıtlıdır. Uzun senelerdir yaşantısını Amerika’da sürdüren Selen, Amerika vatandaşıdır. Tülin Selen ile evli ve bu evliliğinden Defne isminde bir kızı vardır.