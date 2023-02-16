Tayfun Tatli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Tatli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayfun Tatli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tayfun Tatli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tayfun Tatli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Tatli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayfun Tatli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayfun Tatli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayfun Tatli 23 Mart 2002 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Tayfun Tatlı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayfun Tatli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Tayfun Tatli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tayfun Tatli'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tayfun Tatliboyu ve yaşı kaç

Tayfun Tatli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayfun Tatli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Tayfun Tatli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayfun Tatli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U19

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2022 yılında Altınordu

28 Temmuz 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Tayfun Tatli kimdir

Tayfun Tatli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayfun Tatli şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Tayfun Tatli nereli

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