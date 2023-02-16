Tayfun Yanar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Yanar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tayfun Yanar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tayfun Yanar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tayfun Yanar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Yanar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tayfun Yanar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tayfun Yanar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tayfun Yanar 28 Nisan 1988 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tayfun Yanar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tayfun Yanar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tayfun Yanar'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tayfun Yanar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tayfunn_yanarr/

Tayfun Yanarboyu ve yaşı kaç

Tayfun Yanar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tayfun Yanar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Tayfun Yanar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tayfun Yanar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Kayserispor U21

30 Nisan 2008 yılında Kayserispor

2 Temmuz 2009 yılında K. Erciyesspor

25 Ağu 2010 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2011 yılında K. Erciyesspor

24 Ağu 2011 yılında Yimpaş Yozgat

30 Haziran 2012 yılında K. Erciyesspor

15 Ağu 2012 yılında Yimpaş Yozgat

28 Ağu 2013 yılında Kayseri Şeker

1 Eylül 2014 yılında Çatalcaspor

14 Ağu 2015 yılında Sultanbeyli Bld

1 Ağu 2016 yılında Ofspor

19 Ağu 2016 yılında Düzcespor

15 Temmuz 2018 yılında Turgutluspor

18 Temmuz 2019 yılında Nazilli Bld

16 Eylül 2020 yılında Tepecik Spor

13 Ağu 2021 yılında Talasgücü Bld

30 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

Tayfun Yanar kimdir

Tayfun Yanar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tayfun Yanar şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Tayfun Yanar nereli

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