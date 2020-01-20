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Tayfur Havutçu Kasımpaşa’dan istifa etti
Tayfur Havutçu Kasımpaşa’dan istifa etti
Tayfur Havutçu Kasımpaşa'dan istifa etti
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Tayfur Havutçu Kasımpaşa'dan istifa etti
Kaynak: İHA
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