Tayfur Havutçu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum Havutçu hakkında internet üzerinde arama yapılmasına neden oldu. Peki Tayfur Havutçu kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

TAYFUR HAVUTÇU KİMDİR? ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Teyfur Havutçu 23 Nisan 1970 yılında Almanya, Hanau ‘da doğmuştur.

1993 – 1994 yıllarında fenerbahçe’de oynadı, fenerbahçeden sonra 1995 senesinde Kocaelispor’a geçerek orada görevlendirildi.

Oynadığı Altyapılar ; SpVgg Langenselbold, SV Hanau Wolfgang, SG Egelsbach

Oynadığı Takımlar ; Darmstadt, Fenerbahçe, Kocaelispor, Beşiktaş

Tayfur Havutçu 45 defa milli forma giymiş ve 6 gol atmıştır.

Bir çok maçta üstün performansı ve futbol takım ruhunu çok iyi bilen Havutçu,2004 – 2005 yılında Beşiktaş’da menajer futbolcu olarak görev aldı.

2011 yılında Beşiktaş’da Teknik Direktörlük görevine başlayan Havutçu, 2012 yılı sezon sonu görevini bırakmıştır.

3 Temmuz 2011 tarihindeki Şike operasyonu kapsamında hapise gönderilen Havutçu, mahkemenin ara kararıyla serbest bırakılmıştı.