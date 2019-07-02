Tayın otomobille yolcuğu görenleri gülümsetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayın yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayın yolculuğu renkli görüntüler oluşturdu.
Malkara ilçesinde otomobile bindirilen tayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibi tarafından arabanın arka koltuğuna konulan tay renkli görüntüler oluşturdu. Sevimli tayın Malkara ilçe merkezinde seyir halinde olan otomobille yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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