Tayini çıkan yargı mensupları gurur ve hüznü aynı anda yaşadı

Adana Adliyesi'nde görevliyken Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnameleriyle başka illere tayini çıkan ve birinci hakim savcı statüsüne yükselen yargı mensupları için düzenlenen törende gurur ve hüzün aynı anda yaşandı.

Adana'da Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesislerinde düzenlenen tören, çok sayıda yargı mensubunu buluşturdu. Törende, HSK'nın 2019 yılı ana kararnamesiyle tayini çıkan 9 Cumhuriyet Savcısı ve 19 hakime veda edilirken, bilimsel çalışmaları ve meslekteki başarılarından dolayı birinci sınıf hakim-savcı statüsüne yükselen Adana Adliyesinde görevli 4 Cumhuriyet Savcısı ile 8 hakime de plaket verildi. Hem birinci sınıfa ayrılan hem de Adana Adliyesinden tayini çıkan bazı yargı mensupları gurur ve hüznü aynı anda yaşadı. Adana Adliyesinde iyi bir çalışma imkanı bulduklarını belirten hakim ve Cumhuriyet savcıları, kentten ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Törende konuşan Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ülkenin her yerinde görev yapmanın ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. Tayini çıkan hakim savcıların yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Yurdagül, "Sık sık tayinimizin çıkması, hem zorlukları hem güzellikleri beraberinde getiriyor. Gerçekten ülkemizin her yeri coğrafi olarak çok güzel, insanlarımız da ayrı güzel. Tayinler o güzel insanlarla tanışma fırsatı veriyor ama ayrılık da kapıyı mutlaka çalıyor" dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından personel eksikliği ve iş yükü nedeniyle yargı mensubu ve çalışanlarının zor şartlarda görev yaptığını vurgulayarak, "Birbirimizi kırmadan, empati yaparak, birbirimize yardımcı olarak o zor günleri aştık. Zor günlerde yargımızın ayakta kalmasını sağlayan tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Tayini çıkan arkadaşlarımızın gittikleri yerlerde en iyi şekilde, layığıyla görev yapacaklarına inanıyorum. Kendilerine gittikleri yerlerde gerek iş hayatında gerekse aileleriyle iyi bir yaşam sürmelerini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından tayini çıkan ve birinci sınıfa yükselen hakim ve Cumhuriyet savcılarına teşekkür belgeleri ve plaketleri verildi.

Kaynak: İHA