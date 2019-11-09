Taylan Antalyalı ilk kez forma giydi

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Taylan Antalyalı, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez forma giydi.

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük'ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: İHA