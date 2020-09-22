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Taylan Antalyalı'ya Milli görev!

Galatasaray'da sezona oldukça formda ve etkili giren Taylan Antalyalı, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözüne girdi. Güneş, 11 Ekim ve 14 Ekim'de ki maçlara genç oyuncuyu davet edecek.

Taylan Antalyalı'ya Milli görev!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ancak kadrodaki doluluk sebebiyle kendine yer bulamayan bulsa bile istediği mevkide oynamayan Taylan Antalyalı, bu sezon takımın orta saha eksikliğinden dolayı ilk 11'e direkt giriş yaptı. Savunmanın önündeki oyun kurucu rolüyle oldukça etkili maçlar çıkaran Taylan, hem Fatih Terim'in hem de Şenol Güneş'in gözüne girmiş durumda. Galatasaray'ın son 3 resmi maçında direkt 11 oynayan ve iyi performansıyla taraftarı da mutlu eden Taylan, Şenol Güneş tarafından Milli Takıma davet edilecek. 

Kariyeri boyunca forvet arkası veya merkez orta saha olarak görev yapan Taylan, Sarı- Kırmızılı ekipte savunmanın önünde oyun kurucu rolünü üstlendi.

Taylan Antalyalı'ya Milli görev!

Bu zor görevin altından başarıyla kalkan genç futbolcu, bir anda takımın parlayan yıldızı haline geldi. Şenol Güneş'in de Taylan'ı 11 Ekim'de Rusya, 14 Ekim'de de Sırbistan'la oynanacak maçların kadrosuna davet edeceği öğrenildi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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