Taylan Elcarpar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylan Elcarpar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylan Elcarpar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Taylan Elcarpar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Taylan Elcarpar 30 Ocak 2002 tarihinde Zollikon şehrinde doğmuştur. İsviçre,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Taylan Elcarpar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Taylan Elcarpar'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Taylan Elcarpar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Taylan Elcarpar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16
1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18
1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U21
12 Temmuz 2021 yılında FC Wil II
Taylan Elcarpar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Taylan Elcarpar şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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