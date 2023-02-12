Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır? İyi Parti İBB meclis üyesi Taylan Yıldız'ın biyografisi

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olan Taylan yıldız çıktığı televizyon ve diğer toplantılarda izleyiciler ve dinleyiciler tarafından merak edilen Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? İşte Taylan Yıldız'ın biyografisi.

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Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır? İyi Parti İBB meclis üyesi Taylan Yıldız'ın biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İyi Parti'ye mensup üyesidir. Boğaziçi ve Stanford Üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra Google'da çalışmaya başladı. Bu dönemde Taylan Yıldız İyi Parti'ye genel başkan yardımcısı olarak katıldı.

TAYLAN YILDIZ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1980 yılında röntgen teknisyeni bir anne ve doktor bir babanın çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Karşıyaka Anadolu Lisesi'nin ardından gittiği İzmir Fen Lisesi'nde, master tezi düzeyinde gösterilen 'Soma Termik Santrali'nde atık küllerin içindeki yanmamış kömürlerin geri kazanımı ve kül dağlarının çevresel etkileri' konulu bir proje geliştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Taylan Yıldız kimdir, nerlidir, kaç yaşındadır?

2003'te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi'ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Doktora programı sırasında Google tarafından keşfedildi. Burada on sene boyunca Google'a en fazla reklam veren şirketlerin CEO ve CMO seviyesinde yılda 15 milyar Dolarlık reklam bütçesi yöneten yöneticilerine danışmanlık yaptı. Aynı zamanda Google'da 3 patent başvurusu bulunmaktadır.

2017 yılında Meral Akşener'in çağrısı üzerine Türkiye'ye döndü. İyi Parti'nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Stanford Üniversitesi Dijital S¸ehirler İnisiyatifi ve IBM ile Türkiye'de akıllı şehirlerimizi kurmak üzere ortaklıklar üzerine çalışan Taylan Yıldız, şu an İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Yıldız aynı zamanda çevre sorunlarıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla yapılan "Doğa İçin Çal" projesinde müzisyenlik ve tanıtım direktörlüğü yapmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TAYLAN YILDIZ ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

Google Platin Proje Ödülü
Stanford Jaedicke Liyakat Ödülü
Üç Google Patent Başvurusu
Üniversite Sınavı Türkiye 31.'si
Lisansüstü Eğitim Sınavı Türkiye 21.'si

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