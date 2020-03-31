Tayland Kralı 20 kadınla otelde karantinaya kapandı! Yanına 4 karısını almadı

Böyle karantina görülmedi! Kral, krallığını kullandı ve karantinayı fırsat bilip 20 kadınla bir otele kapandı.

Tayland Kralı Maha Vaji­ra­long­korn koronavirüsten korunmak amacıyla Almanya'da lüks bir oteli kapatarak 20 kadın ile birlikte kendini karantinaya aldı.

Alman basınında yer alan habere göre, otelin sözcüsü kralın oteli tamamen kapattığını ve homojen bir grup olduğu için tehlike oluşturmadığını ifade ettiğini duyurdu.

4 TANE DE KARISI VAR, ONLARI ALMADI

Kralın 4 yıldızlı oteli tamamen kapatmak için bölge yönetiminden özel izin aldığı belirtiliyor.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, 67 yaşındaki kral ile birlikte, 20 kadının Bavyera Alpleri'nde bulunduğu ifade ediliyor. Kralın dört karısınınsa grupla birlikte otelde bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bölgedeki oteller kapalı kalırken kralın etrafındaki 119 kişi koronavirüse yakalandıkları şüphesi ile ülkelerine geri gönderildi.

Kralın Almanya'ya gittiğini öğrenen binlerce Taylandlı sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Tayland'da krala hakaret eden ya da eleştirenler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.