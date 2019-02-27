Tayland Türkiye’nin klima ithalatı ek vergilerine itiraz etti

Tayland, Türkiye'nin Tayland'dan klima ithalatına uygulanan yüzde 9.27'lik ek vergiye ilk itirazını Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Anlaşmazlıkların Çözümü Birimi'ne (DSB) sundu.

WTO'dan yapılan açıklamada, DSB'nin 25 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Tayland'ın klimalarında uygulanan vergilere ilişkin "bir ihtilaf paneli kurulması talebi görüşüldü.

Söz konusu ek vergiler, Tayland'ın alaşımsız sıcak haddelenmiş çelik yassı ürün ithalatı için teminatını üç yıl daha uzatma kararına karşılık olarak uygulanmıştı.

Tayland, DSB'ye anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile iyi niyetle görüşmelerde bulunduğunu, ancak iki tarafın bir anlaşma sağlayamadığını ve bir panel talebine zorlandığını savundu. Tayland, Türkiye'nin, güvencesi kapsamında olan ürünlerin ihracatından etkilemediği için, WTO'nun Korunma Anlaşması uyarınca Tayland ile ticaret imtiyazlarını askıya alma hakkı olmadığını ileri sürdü. Tayland ayrıca, tavizleri askıya alma hakkına sahip olması halinde dahi, Türkiye'nin getirdiği ek vergilerin düzeyleri ve önlemlerinin süresi, yalnızca "büyük ölçüde eşdeğer" tavizleri askıya alma yükümlülüğüne uygun olmadığını ileri sürdü.

Türkiye tarafı da, Tayland'ın panel arama kararı ile ilgili olarak üzüntülü olduğunu ve panel isteğini erken bulduğunu belirtti ve iki tarafın söz konusu anlaşmazlık hakkında karşılıklı olarak uygun bir çözüme ulaşmak için tüm olasılıkları henüz tüketmediğine işaret etti.

Türkiye, anlaşmazlığın aşılması konusunda Tayland ile "anlamlı ve yapıcı" tartışmalar yapmaya hazır olduğunu ve mevcut koşullarda konu ile ilgili bir panel kurulması düşüncesine katılmadığını belirtti.

DHA