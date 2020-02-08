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  3. Tayland'da asker çevreye ateş açtı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da asker çevreye ateş açtı! En az 10 kişi hayatını kaybetti

Orduda görevli olduğu belirtilen bir asker Tayland'da 'Termina 21' adlı alışveriş merkezinde rastgele ateş açtı. Bölgede yapılan ilk incelemelerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

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08 Şubat 2020 Cumartesi 16:31

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