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Tayland'da korkunç kaza: 7 ölü 40 yaralı

Tayland'da bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Korkunç kazada 7 ölü ve 40 kişi yaralandı.

Tayland'da korkunç kaza: 7 ölü 40 yaralı

Tayland'ın kuzeydoğusunda gezi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, turistleri taşıyan otobüs, Nakhon Ratchasima kenti yakınlarında kamyonla çarpıştı.

Kazada en az 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yetkililer, yolculardan bazılarının "otobüs sürücüsünün seyir halindeyken uyuduğunu" söylediğini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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