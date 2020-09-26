Tayland'da korkunç kaza: 7 ölü 40 yaralı
Tayland'da bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Korkunç kazada 7 ölü ve 40 kişi yaralandı.
Tayland'ın kuzeydoğusunda gezi otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Bangkok Post'ta yer alan habere göre, turistleri taşıyan otobüs, Nakhon Ratchasima kenti yakınlarında kamyonla çarpıştı.
Kazada en az 7 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yetkililer, yolculardan bazılarının "otobüs sürücüsünün seyir halindeyken uyuduğunu" söylediğini belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.