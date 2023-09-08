Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Tayland'ın Pattaya şehrinde çıkan yangında yüzen çarşı küle döndü. Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Tayland'ın Pattaya şehrinde çıkan yangında yüzen çarşı küle döndü. Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Tayland'ın turistik şehri Pattaya'da bulunan yüzen çarşıda dün akşam yerel saatle 19.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri suyun üzerine kurulu ve ahşap geçitlerle bağlanan çarşıya dışarıdan müdahale etmek zorunda kaldı. Toplam 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi.

Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, çarşının orta kısmında başlayan yangının şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer bölümlere yayıldığını ifade etti. Yangın sırasında bazı esnaflar eşyaları çıkarmaya çalışırken panikleyen birkaç kişi ise suya atlayarak alevlerden kaçtı. Yangın nedeniyle Çarşının ahşap malzemeden yapılmış kısmı tamamen küle döndü.

Yangının ardından olay yerinde inceleme yapan Pattaya Belediye Başkanı Poramet Ngamphichet basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmadığını belirterek 3 hektarlık alanı tamamen yanan pazar yerinde yaklaşık 50 milyon Baht (yaklaşık 38 milyon lira) maddi hasar olduğunu ifade etti.

Suyun üzerine kurulmuş olan çarşı yangın sonrası tamamen girişlere kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Tayland’da yüzen çarşı alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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