Tayland'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Tayland'ınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?

Tayland, resmî adıyla Tayland Krallığı, eski adıyla Siyam, Hindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesi. Batıda Myanmar, doğuda Kamboçya, kuzeyde Laos ve güneyde Malezya ile sınırları bulunmaktadır. Güney kısmında Tayland Körfezi, batı kısmında ise Andaman Denizi yer almaktadır.

Tayland'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Tayland 66501015 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 22. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0085 olduğu görülmektedir.

Tayland'ın Müslüman Nüfus sayısı 3,930,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 5,8 olarak rakamlara yansımıştır.

Tayland'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Tayland'ın yüz ölçümü 515749 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Tayland'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2230 km² Karasal Alan : 510890 km²

Tayland'ın Haritadaki Yeri / Konumu