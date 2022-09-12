Tayland'lı kadının verdiği ilanı okuyanlar şaştı kaldı! Kocası ile cinsel ilişkiye girecek kadınları arıyor!

Tayland'da okuyanların ağzının açık kalmasına neden olacak bir drum yaşamdı. Bazı sorunlardan dolayı kocası ile cinsel ilişkiye giremeyen kadın, kocasının mutlu olmasını ve bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için kocası ile birlikte olmaları için kadınlar adını bir ilan paylaşarak yapacakları iş hakkında bilgi verdi.

3 KADIN ARIYOR

Sağlık sorunlarından dolayı kocası ile cinsel ilişki yaşayamayan 44 yaşındaki Patthema Chamnan, kocası ile ilişkiye girmesi için 3 kadın aradığını duyuran bir ilan paylaştı. İlanı paylaşan kadın, işe başlayacak olan kadınlarda olması gereken kriterleri ve maaş durumu ile ilgili de bir metin paylaştı.

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞACAKLAR

Kadınların üniversite mezunu, genç ve bekar olması gerektiğini ifade eden Patthema Chamnan hizmetlerinin karşılığında ise kadınların her birine bölgenin asgari ücreti olan 342 sterlinlik (yaklaşık 7 bin 226 TL) maaş ödemesi yapacağını açıkladı.

KRİTERLERİNİ BİR BİR ANLATTI

Kocasının verilen ilanı gördükten sonra şaşırdığını belirten Chamnan, evde başka kadınları ile yaşamam fikrinin değişik ve güzel olabileceğini de düşünüyor. İlanı eren Chamnan, işe başlayacak kişileri için "Benimle iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda eşimi fiziksel olarak memnun etmeyi başarabilmeleri şart. Bana eşlik edecekleri için iyi bir kişiliğe sahip olmalılar." şeklinde de bir kriter sundu.