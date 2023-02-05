Taylor Luvambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Luvambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Luvambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Luvambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Luvambo 5 Temmuz 1999 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Luvambo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taylor Luvambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylor Luvambo'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taylor Luvambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taylor Luvambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylor Luvambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Luvambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2014 yılında Racing CFF Yth.

1 Temmuz 2015 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2020 yılında FC Fleury 91

1 Temmuz 2021 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Taylor Luvambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Luvambo şuan Guingamp takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Racing Club de France Football Colombes 92 (2009-2011), Asnieres FC (2011-2012), FC Paris Saint-Germain (2012-2014), RCF Paris (2014-2015), FC Nantes (2015-2016)

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