Taylor Luvambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Luvambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Taylor Luvambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Taylor Luvambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Taylor Luvambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Luvambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Taylor Luvambo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Luvambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Luvambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Luvambo 5 Temmuz 1999 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Luvambo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taylor Luvambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Taylor Luvambo'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Taylor Luvamboboyu ve yaşı kaç

Taylor Luvambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taylor Luvambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Taylor Luvambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Luvambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2014 yılında Racing CFF Yth.

1 Temmuz 2015 yılında FC Nantes U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2020 yılında FC Fleury 91

1 Temmuz 2021 yılında EA Guingamp B

1 Temmuz 2022 yılında Guingamp

Taylor Luvambo kimdir

Taylor Luvambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Luvambo şuan Guingamp takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing Club de France Football Colombes 92 (2009-2011), Asnieres FC (2011-2012), FC Paris Saint-Germain (2012-2014), RCF Paris (2014-2015), FC Nantes (2015-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Taylor Luvambo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Son Haberler
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Xavier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Xavier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Calegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Calegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jorge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Devlet Bahçeli: "9 ülkenin konsolosluk kapatmaları büyük rezalettir!"
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...