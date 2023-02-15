Taylor Silverholt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taylor Silverholt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taylor Silverholt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taylor Silverholt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taylor Silverholt 4 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taylor Silverholt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLS Mundial yapmaktadır. Taylor Silverholt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Taylor Silverholt'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Taylor Silverholt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Taylor Silverholt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taylor Silverholt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taylor Silverholt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Halmstad U19

30 Nisan 2018 yılında Mjällby AIF

15 Temmuz 2022 yılında Falkenberg

30 Kasım 2022 yılında Mjällby AIF

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2023 yılında Mjällby AIF

Taylor Silverholt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taylor Silverholt şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Taylor Silverholt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

BK Astrio, Halmstads BK (-2018)

İsveç U17 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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