Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!

Tayvan, turizmi canlandırmak için ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD ( 3 bin 93 TL) vermeye hazırlanıyor.

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Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!

Uzak doğu ülkesi Tayvan Meclisi geçtiğimiz salı günü yapılan oturumunda, "Pandemi sonrası ekonomik ve sosyal dayanıklılığın güçlendirilmesine ve ekonomik sonuçların herkes için yarar sağlamasına ilişkin özel düzenlemeler" başlıklı yeni ekonomik destek paketini açıkladı. Açıklanan paket içinde turist sayısını arttırmak için ülkeye gelen her yabancı turist başına 5 bin NTD (3 bin 93 TL) para ödeneceği belirtildi.

Pakette ayrıca Tayvan vatandaşları ile kriterleri sağlayan yabancılar için 6 bin NTD (3 bin 712 TL) vergi iadesi desteğinin de olacağı bildirildi.

Tayvan, ülkeye gelen yabancı turistlere 3 bin lira verecek!

OTEL KAPASİTELERİ PLANLANAN RAKAMLARA ÇEKİLECEK

Tayvan Turizm Ulaştırma ve İletişim Bakanı (MOTC) Wang Kwo-tsai ekonomik destek paketi hakkında basına bir açıklama yaparak detaylı bilgi verdi. Bakanlık olarak sınırların açılmasından itibaren her türlü destek ve fonların aktif hale getirildiğini belirten Wang, pandemi sonrası teşvik yasası için 380 milyar NTD'lık (230 milyar TL) bir kaynağın bütçeye dahil edildiğini söyledi. Turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırmak için yabancı turistlerin Tayvan'a seyahatini teşvik etmek istediklerini ifade eden bakan, sırasıyla turist gruplarının gelişini hızlandırmak ve otel kapasitelerini hedeflenen rakamlara çekmeyi planladıklarını söyledi.

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