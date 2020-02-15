Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
ANKARA (AA) - Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Hualian kentinin 16 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: AA
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